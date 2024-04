V EU v veljavi nova pravila o političnem oglaševanju

Bruselj, 9. aprila - V Evropski uniji so danes začela veljati nova pravila, ki določajo skupne standarde o preglednosti in ciljni usmerjenosti političnega oglaševanja. Državljanom omogočajo, da prepoznajo sporočila, ki naj bi vplivala na njihovo mnenje in politične odločitve, ter spodbujajo odprto demokratično razpravo ter svobodne, poštene in stabilne volitve.