Svet EU potrdil akt o svobodi medijev

Bruselj, 26. marca - Svet EU je potrdil akt o svobodi medijev, ki bo zagotovil zaščito svobode medijev, njihovega pluralizma in uredniške neodvisnosti v EU, so danes sporočili iz Bruslja. Akt bo vzpostavil skupni okvir za medijske storitve na notranjem trgu EU in uvedel ukrepe za zaščito novinarjev in medijskih hiš pred političnim vmešavanjem.