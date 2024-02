Evropski parlament potrdil nova pravila glede političnega oglaševanja

Strasbourg, 27. februarja - Evropski parlament je na zasedanju v Strasbourgu danes sprejel nova pravila o preglednosti in ciljanem političnem oglaševanju, s katerimi bodo volilne in referendumske kampanje postale preglednejše in odpornejše na tuje vmešavanje. Nova uredba tudi omejuje uporabo osebnih podatkov za ciljano politično oglaševanje v EU.