Rop, Pahor in Rupel ob 20-letnici vstopa v Nato in EU spregovorili o pomenu članstva

Ljubljana, 10. aprila - Na Novi Univerzi je danes v počastitev 20 obletnice vstopa Slovenije v Nato in EU potekala konferenca, na kateri so nastopili Anton Rop, ki je takrat vodil slovensko vlado, tedanji predsednik DZ Borut Pahor in tedanji zunanji minister Dimitrij Rupel. Spregovorili so o zgodovinskem kontekstu vstopa in pomenu članstva Slovenije v zvezi in uniji.