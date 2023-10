Italija spričo dogajanja na Bližnjem vzhodu zaostruje varnostne ukrepe

Rim, 14. oktobra - Italija spričo dogajanja na Bližnjem vzhodu razmišlja o zaostritvi varnostnih ukrepov, da bi preprečila morebitne napade islamskih skrajnežev. V Rimu je danes potekalo srečanje nacionalnega odbora za red in varnost, ki mu je predsedoval notranji minister Matteo Piantedosi. V prestolnici in drugih mestih so že okrepili varovanje judovskih krajev.