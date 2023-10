V Milanu prijeli domnevna terorista

Milano, 17. oktobra - Italijanske oblasti so davi v Milanu izvedle protiteroristično operacijo, v kateri so prijeli domnevna terorista. Kot je po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočila policija, gre za Egipčana in italijanskega državljana egiptovskega rodu, ki ju obtožujejo članstva v teroristični organizaciji. Spodbujala naj bi tudi teroristične akcije.