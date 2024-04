Odločitve o dodatnem stavkovnem dnevu na upravnih enotah še ni, stavkali pa bodo znova v sredo

Ljubljana, 8. aprila - Člani konference sindikatov upravnih enot so se na današnjem sestanku odločili za nadaljevanje stavke ob sredah, glede zaostrovanja z dodatnim stavkovnim dnevom pa se še niso dogovorili. To bo znano v sredo po zboru zaposlenih, je za STA povedal predsednik konference in predsednik sindikata ljubljanske upravne enote na Tobačni Dragan Stanković.