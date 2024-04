Operacija EU v Rdečem morju odvrnila 11 napadov hutijevcev

Bruselj, 8. aprila - Vojaške sile pomorske operacije Evropske unije Aspides v Rdečem morju so od konca februarja, ko je misija začela delovati, odvrnile 11 napadov jemenskih uporniških hutijevcev, je danes sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. V zadnjih dveh mesecih so tudi spremljale in ščitile 68 plovil v regiji.