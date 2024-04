Na Tajvanu se po potresu nadaljuje reševanje ujetih in pogrešanih

Taipei, 5. aprila - Na Tajvanu so danes rešili devet ljudi, ki so po nedavnem močnem potresu ostali ujeti v cestnem predoru na vzhodnem delu otoka. Število smrtnih žrtev je medtem naraslo na 12, nekaj ljudi pa še pogrešajo, poročajo tuje tiskovne agencije. Še več sto ljudi še čaka na reševanje, vendar so po ocenah reševalcev na varnem.