Tajvan prizadel potres z magnitudo 7,4

Taipei, 3. aprila - Močan potres magnitude 7,4, ki je zgodaj zjutraj prizadel Tajvan z epicentrom v morju 18 kilometrov južno od mesta Hualien in v globini 34,8 kilometrov, je terjal najmanj štiri smrtne žrtve, 57 ljudi je poškodovanih. Oblasti na Tajvanu, Japonskem in Filipinih so sprva izdale opozorilo pred cunamijem, a so ga kasneje umaknile.