Pregled - šport, 6. 4. (sobota)

OSIJEK - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef je tudi na drugi postojanki svetovnega izziva v Osijeku pristala na odru za zmagovalke. Tridesetletna Ljubljančanka je v finalu preskoka s povprečjem 12,883 točke zasedla tretje mesto. Zmagala je dvakratna evropska prvakinja (2017, 2023) na tem orodju, Francozinja Coline Devillard, s 13,700.

TREBNJE - Rokometaši Trima iz Trebnjega so zmagovalci slovenskega pokala. V finalu zaključnega turnirja v domači dvorani so s 35:28 (18:14) premagali Slovenj Gradec. Za Trebanjce, ki jih vodi selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman, je to prva lovorika v zgodovini slovenskega rokometa. Trimo Trebnje je na prestolu zamenjal Celje Pivovarno Laško, ki je z 22 naslovi rekorder po številu naslovov, letos pa na zaključnem turnirju ni igralo.

ČAČAK - Košarkarji Krke so v zadnjem, 26. krogu lige Aba izgubili z Borcem s 83:101 (25:29, 49:56, 71:72). Kljub porazu v zadnjem krogu rednega dela in zadnjemu mestu na lestvici ostajajo člani elitne lige Aba. Kožo jim je rešil klub iz Dubaja, ki se bo naslednjo sezono pridružil jadranski druščini, zato bo tekmovanje namesto letošnjih 14 ekip štelo dve več. Torej vse klube iz te sezone ter Dubaj in prvaka lige Aba 2.

ISTANBUL - Vaterpolisti kranjskega Triglava so v prvi finalni tekmi pokala challenger v Istanbulu izgubili z Galatasarayem s 6:14 (2:3, 2:5, 1:3, 1:3). Povratna tekma bo 27. aprila v Kranju.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj in Kopra so se v 29. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

ROGAŠKA SLATINA - Nogometaši Rogaške so v 29. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 2:3 (1:1).

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Celja so v tekmi 29. kroga Prve lige Telemach premagali Muro s 3:1 (2:1).

MARIBOR - ACH Volley in Calcit Volley sta finalista državnega odbojkarskega prvenstva. Potem ko so Ljubljančani proti Panviti Pomgrad svoje delo opravili že v petek, so danes drugo polfinalno zmago zabeležili še Kamničani. Po ogorčenem boju so v štajerski prestolnici s 3:2 ugnali i-Vent Maribor.

RIGA - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na zadnji, peti tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina B) v Rigi doživele tretji poraz, s 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) so bile boljše Italijanke. Slovenke so ob treh porazih vpisale še dve zmagi, od tega eno po podaljšku in končale s petimi točkami. Na koncu so osvojile peto mesto in ostale v tem rangu tekmovanja.

PALMA DE MALLORCA - Slovenski jadralec Toni Vodišek je osvojil četrto mesto na pokalu princese Sofije v Palmi de Mallorci v razredu formula kite. Vodišek je bil edini slovenski predstavnik v današnjih regatah za medalje.

BILBAO - V Eibarju se je končala kolesarska dirka po Baskiji, ki bo v zgodovini zasedla posebno mesto, saj se do zdaj še nikoli ni zgodilo, da bi prav vsi glavni favoriti, med katerimi je bil tudi Slovenec Primož Roglič, zaradi padcev odstopili. Smolo papirnatih kandidatov je najbolje izkoristil Španec Juan Ayuso.

SUZUKA - Nizozemski dirkač Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred nedeljsko veliko nagrado Japonske v Suzuki v svetovnem prvenstvu formule 1. Trikratni zaporedni svetovni prvak je na četrti postaji letošnje sezoni še četrtič dobil kvalifikacije. Drugi je bil njegov moštveni kolega, Mehičan Sergio Perez (+ 0,066 sekunde).

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so ponoči v severnoameriški ligi NBA tesno s 108:106 ugnali Golden State Warriiors. Slovenski zvezdnik Luka Dončić zaradi težav s kolenom tokrat ni igral za Dallas, pri katerem je s 32 točkami svojo najboljšo predstavo v dresu teksaške ekipe prikazal PJ Washington. Ta je tekmo tudi odločil 4,5 sekunde pred koncem.