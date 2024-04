Pregled - svet, 6. 4. (sobota)

BRATISLAVA - Slovaki izbirajo novega predsednika države, ki bo nasledil trenutno predsednioc Zuzano Čaputovo. Za položaj se potegujeta nekdanji zunanji minister Ivan Korčok in trenutni predsednik parlamenta Peter Pellegrini, ki med drugim ponujata nasprotni viziji glede nadaljnje podpore Ukrajini. Izid je negotov, bo pa v veliki meri narekoval prihodnjo usmeritev države.

BUDIMPEŠTA - V madžarski prestolnici je več deset tisoč ljudi protestiralo proti vladi premierja Viktorja Orbana in zahtevalo predčasne volitve. Na enem največjih protestnih shodov v zadnjem desetletju so se zbrali na poziv Petra Magyarja, vzhajajoče zvezde opozicije v državi, nekdaj pa sodelavca stranke Fidesz.

HARKOV - V ruskem napadu na Harkov, drugo največje mesto v Ukrajini, je bilo po navedbah lokalnih oblasti ponoči ubitih najmanj šest ljudi, še vsaj deset je bilo ranjenih. Tarča napada z raketami in iranskimi droni tipa šahed naj bi bilo več poslopij, vključno s stanovanjskimi bloki in bencinsko postajo.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je v mestu Han Junis na jugu Gaze našla truplo izraelskega talca, ki naj bi ga ubili pripadniki skupine Islamski džihad. Hamas je potrdil udeležbo na pogajanjih o prekinitvi ognja, ki naj bi nedeljo potekala v Kairu. Vodja humanitarne službe ZN Martin Griffiths je pozval k nujnemu ukrepanju za končanje vojne in jo označil za izdajo človečnosti.

QUITO - V Ekvadorju je policija v petek vdrla v poslopje mehiškega veleposlaništva v Quitu in aretirala nekdanjega ekvadorskega podpredsednika Jorgeja Glasa, ki si je decembra lani tam poiskal zatočišče pred sodnim pregonom. V petek so mu mehiške oblasti odobrile azil. Mehika je ekvadorske oblasti obtožila kršenja mednarodnega prava in prekinila odnose s to državo.

ORSK - Rusko regijo Orenburg je v petek zajelo močno deževje, zaradi katerega je v tamkajšnjem mestu Orsk počil jez, so sporočile lokalne oblasti in nemudoma sprožile evakuacije iz najbolj ogroženih predelov regije. Doslej so evakuirali že več kot 4000 ljudi, poplavljenih pa je bilo okoli 2500 domov. Umrli naj bi najmanj trije ljudje.

BEJRUT/ISFAHAN - Napadu na iranski konzulat v Damasku, ki naj bi ga izvedel Izrael in v katerem je bilo ubitih sedem pripadnikov iranske revolucionarne garde, bo zagotovo sledil odgovor Teherana, je v petek opozoril vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Hasan Nasrala. V Iranu so medtem pokopali enega od dveh ubitih generalov, zbralo se je več tisoč ljudi.

ZAJEČAR - V Srbiji se je nadaljevalo iskanje trupla dveletne deklice Danke Ilić. Osumljencema, ki naj bi jo ubila, je tožilstvo zaradi suma umora v sostorilstvu po zaslišanju odredilo 30-dnevni pripor. Aretirali so še dva človeka, neuradno očeta in brata enega od osumljencev, ki naj bi pomagala pri premiku trupla deklice z odlagališča odpadkov na za zdaj še neznano lokacijo.

BALTIMORE - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek v Baltimoru, kjer se je minuli teden tovorna ladja zaletela v most Francis Scott Key in ga porušila, obljubil pomoč pri čimprejšnji izgradnji novega mostu obnovo in sprostitev ladijskega prometa. Srečal se je tudi s svojci šestih smrtnih žrtev nesreče.

TAIPEI - Število smrtnih žrtev nedavnega silovitega potresa na Tajvanu je naraslo na 13, še najmanj šest ljudi pa pogrešajo. V narodnem parku Taroko zaradi potresa in posledičnih zemeljskih plazov je bilo ujetih še okoli 440 ljudi. Reševalne ekipe pa so s pomočjo helikopterjev številne že spravile na varno.

GUANGZHOU - Finančna ministrica ZDA Janet Yellen in podpredsednik kitajske vlade He Lifeng sta se dogovorila o pogovorih med državama glede uravnotežene rasti v domačem in svetovnem gospodarstvu, je sporočilo ameriško ministrstvo za finance. Izmenjava bo zajemala vprašanja domačega povpraševanja, naložb, staranja prebivalstva in fiskalne politike.

SALZBURG - Avstrijski ledeniki bodo v nekaj desetletjih praktično izginili, sta v petek opozorila Avstrijska planinska zveza (ÖAV) in Inštitut za geografijo in prostorske raziskave univerze v Gradcu. Povprečno se je namreč v zadnjem letu vseh 93 opazovanih ledenikov umaknilo za 23,9 metra, kar je rekordna vrednost.

HAAG - Okoljsko aktivistko Greto Thunberg je policija dvakrat pridržala, potem ko je s skupino drugih protestnikov proti subvencijam za fosilna goriva blokirala eno od glavnih prometnic v mestu. Zaenkrat sicer proti nobenemu od udeležencev niso vložili obtožnice.