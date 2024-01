NIJZ in ZD Ljubljana zavarovance pozivata, naj pristopijo k pilotnemu projektu preprečevanja raka želodca

Ljubljana, 18. januarja - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Zdravstvenim domom (ZD) Ljubljana začenja pilotni projekt presejanja in zdravljenja okužbe z bakterijo helicobacter pylori za preprečevanje raka želodca (Togas). ZD Ljubljana k pristopu poziva 6000 zavarovancev, starih med 30 in 34 let, saj bodo rezultati oblikovali program širom EU.