Pred svetovnim dnevom zdravja danes ponekod brezplačne meritve

Ljubljana/Velenje, 5. aprila - Pred svetovnim dnevom zdravja, ki ga vsako leto zaznamujemo 7. aprila, bodo danes v Ljubljani in Velenju potekale številne brezplačne meritve in svetovanja. Obiskovalci bodo med drugim lahko opravili meritve krvnega tlaka, analizo telesne sestave in nasičenosti s kisikom. Strokovnjaki pa bodo na stojnicah podajali zdravstvene nasvete.