Table z italijanskimi zgodovinskimi imeni trgov v Kopru po mnenju ministrstva neustrezne, po mnenju občine pričajo o kulturni dediščini

Ljubljana/Koper, 5. aprila - Inšpektorat za kulturo je ugotovil, da so table z italijanskimi zgodovinskimi imeni trgov in ulic v središču Kopra neustrezne. Mestna občina Koper se je pritožila, vendar je odločitev inšpekcije potrdilo tudi ministrstvo za kulturo kot drugostopenjski organ. Na ministrstvu verjamejo, da bodo z občino našli ustrezno rešitev, so navedli za STA.