Ankarančani zahtevajo pravico do zdravega okolja

Ankaran, 18. januarja - Varuha človekovih pravic Petra Svetino so med današnjim obiskom v Ankaranu domačini opozorili na domnevno kršenje pravice do zdravega okolja zaradi vplivov koprskega pristanišča. Župan Gregor Strmčnik predlaga tristranski sporazum z državo in Luko Koper.