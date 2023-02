Za sofinanciranje uresničevanja pravic narodnih skupnosti 2,2 milijona evrov

Ljubljana, 2. februarja - Vlada je na današnji seji izdala odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letošnjem letu. Občinam, v katerih živijo pripadniki narodnih skupnosti, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim bo letos namenjenih 2,2 milijona evrov.

Zakon o financiranju občin namreč določa, da se občinam, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo sredstva v višini 0,15 odstotka skupne primerne porabe občin. V letu 2023, ob višini povprečnine 700 evrov, to znaša 2,2 milijona evrov, kar je dobrih osem odstotkov več kot leto prej, so v sporočilu za javnost po seji vlade navedli v vladnem uradu za komuniciranje.

Sredstva bodo zagotovljena Mestni občini Koper ter občinam Ankaran, Izola, Piran, Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš in Šalovci, pa tudi Madžarski narodni samoupravni skupnosti Občine Šalovci, ki je podala zahtevo za neposredno financiranje.