Cene stanovanj na Hrvaškem močno rasle tudi lani

Zagreb, 5. aprila - Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so se lani v povprečju zvišale za 11,9 odstotka, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. Cene novih stanovanj so se v povprečju zvišale za devet odstotkov, cene obstoječih stanovanj pa za 12,4 odstotka. Najbolj so poskočile cene v notranjosti države.