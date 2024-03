Cene novih stanovanj na Hrvaškem lani rahlo navzgor

Zagreb, 7. marca - Nova stanovanja na Hrvaškem so se lani v medletni primerjavi podražila za 2,7 odstotka, so pokazali podatki državnega zavoda za statistiko. Cena kvadratnega metra novega stanovanja na ravni države je znašala 2246 evrov. Skupno so na Hrvaškem v letu 2023 prodali 4370 novih stanovanj.