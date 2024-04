V EU v zadnjem lanskem četrtletju višje cene stanovanj

Luxembourg, 4. aprila - Cene stanovanjskih nepremičnih so bile v lanskem zadnjem tretjem četrtletju v območju evra za 1,1 odstotka nižje kot v enakem obdobju leta 2022, v EU pa so bile višje za 0,2 odstotka. V Sloveniji so bile višje za 6,8 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.