V Iranu več tisoč ljudi na pogrebu pripadnikov revolucionarne garde

Teheran, 5. aprila - V Teheranu so se danes ob prisotnosti več tisoč podpornikov vlade poslovili od pripadnikov revolucionarne garde, ki so bili v ponedeljek ubiti v napadu na iranski konzulat v Damasku. Sočasno je potekal shod ob dnevu Al kuds oz. dnevu Jeruzalema, na katerem so pozivali k maščevanju zaradi ubitih pripadnikov garde, poročajo tuje tiskovne agencije.