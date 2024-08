Iranske oblasti v Teheranu zaprle nemški jezikovni inštitut

Teheran/Berlin, 20. avgusta - Iranske pravosodne oblasti so v Teheranu danes zaprle dve podružnici kulturnega centra, povezanega z Nemčijo, so poročali iranski mediji. Do zaprtja prihaja skoraj mesec dni po tistem, ko je Nemčija zaprla islamski center zaradi povezav z Iranom. Berlin je potezo Irana obsodil in napovedal, da bo na pogovor poklical iranskega veleposlanika.