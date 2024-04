Sum kaznivega dejanja pri enem od izvajalcev izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc

Ljubljana, 4. aprila - Ministrstvo za digitalno preobrazbo je prejelo anonimno pismo, ki opozarja na morebitne nepravilnosti pri izvajanju neformalnih izobraževanj za odrasle na področju digitalnih kompetenc. Kot so zapisali na ministrstvu, so še pred prejemom anonimke pri enem od izvajalcev zaznali okoliščine, zaradi katerih so naznanili sum storitve kaznivega dejanja.