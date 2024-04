Vojni v Gazi po šestih mesecih še ni videti konca

piše Robert Petrovič

Gaza, 5. aprila - V nedeljo bo minilo pol leta od vdora Hamasa v Izrael, ki je sprožil silovito izraelsko ofenzivo na Gazo. Ta je zahtevala več deset tisoč življenj in sprožila humanitarno katastrofo. Kljub pritiskom mednarodne skupnosti na Izrael in resoluciji VS ZN s pozivom k prekinitvi ognja vojni, ki je zaostrila razmere v regiji, ni videti konca.