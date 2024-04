Mariborski čistilni akciji so se danes pridružili tudi občinski veljaki

Maribor, 4. aprila - V Mestni občini Maribor (MOM) so te dni začeli letošnjo že 6. veliko čistilno akcijo Moji odpadki, moja skrb 2024, ki bo svoj vrhunec dosegla s sobotnim urejanjem na območju Stražunskega gozda in Mariborskega jezera. Danes so se akciji priključili občinski veljaki z županom Sašo Arsenovičem na čelu in direktorji mestnih javnih podjetij.