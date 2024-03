V Zgornji Savinjski dolini velika čistilna akcija

Mozirje, 16. marca - V vseh sedmih občinah Zgornje Savinjske doline - Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče in Solčava - bo danes potekala velika čistilna akcija. Čiščenju naplavin in odpadkov, ki so po uničujočih avgustovskih poplavah ostali ob rekah in potokih, se bodo pridružile tudi druge spomladanske čistilne akcije.