Unicef letos potrebuje 3,9 milijarde dolarjev za nujno pomoč otrokom v kriznih žariščih

Ljubljana, 29. januarja - Sklad ZN za otroke (Unicef) letos načrtuje nujno pomoč 41 milijonom otrok, ki so ujeti v kriznih razmerah v 59 državah, za kar potrebuje 3,9 milijarde dolarjev (3,4 milijarde evrov). Kot opozarja v danes predstavljenem poročilu Akcije nujne pomoči za otroke 2019, milijoni otrok nimajo dostopa do nujnih storitev za preživetje in zaščito.