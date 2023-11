Zunanje ministrstvo opominja na pravico otrok, da živijo v miru

Ljubljana, 20. novembra - Otrokove pravice so človekove pravice, in te so resno kršene milijonom otrok po svetu, med drugim v Gazi, Ukrajini in Sudanu, so opozorili na slovenskem zunanjem ministrstvu ob današnjem svetovnem dnevu otrok, ki letos poteka pod geslom Vsaka pravica za vsakega otroka. Pri tem so poudarili, da ima vsak otrok pravico živeti v miru in varnem okolju.