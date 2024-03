Vlada sprejela izhodišča za pripravo zakona o pravici do pozabe

Ljubljana, 20. marca - Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo zakona o pravici do pozabe. Ta pravica bo ljudem, ki so preboleli raka, omogočila, da jim pri sklepanju finančnih, zavarovalnih in podobnih produktov ne bo več treba dajati informacij o svoji pretekli bolezni, je po seji vlade povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.