Ljubljana, 4. aprila - Preiskovalna komisija DZ o domnevno nezakonitem financiranju političnih strank zaslišuje priče, povezane s podjetjem Herman in partnerji. Po vedenju družbenice Martine Cirman Popovič podjetje med letoma 2020 in 2022 ni imelo transakcij z Novimi Obzorji, Novo24TV in Novo hišo. Nekdanji prokurist Peter Kukovica pa z njimi ni imel stikov, pravi.