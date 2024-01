Priči na preiskovalni komisiji DZ o sumih nezakonitega financiranja političnih strank izpostavili pomen kriterijev za državna sredstva medijem

Ljubljana, 19. januarja - Na komisiji DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, so danes zaslišali Marka Milosavljevića s FDV in Domna Saviča, ki preiskuje oglaševalske prakse državnih institucij in državnih podjetij. Milosavljević je poudaril, da morajo za vsako dodeljevanje državnih sredstev medijem obstajati kriteriji.