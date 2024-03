Preiskovalna komisija DZ v zvezi z medijskimi zakupi v Demokraciji in Novi24TV zaslišala priče iz Pristopa

Ljubljana, 1. marca - Preiskovalna komisija DZ o sumih nezakonitega financiranja strank je zaslišala priče, povezane z družbo Pristop. Pojasnile so, da se o oglaševanju odločajo na podlagi meritev, pa tudi drugih dejavnikov. V primeru Telekoma Slovenije so se za Demokracijo in Novo24TV odločili na željo naročnika, je dejala direktorica Pristop Medie Valerija Prevolšek.