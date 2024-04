Borrell in Lenarčič: Izrael naj preišče napad na humanitarce in izpolni resolucijo VS ZN

Bruselj, 3. aprila - Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič Izrael pozivata k preiskavi napada, v katerem je bilo ubitih sedem humanitarcev, in kaznovanju odgovornih. Od izraelskih oblasti terjata tudi uresničitev resolucije VS ZN z zahtevo po prekinitvi ognja in ukrepov, ki jim jih je naložilo Meddržavno sodišče.