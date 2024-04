Pregled - šport, 2. 4. (torek)

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil še drugič zapovrstjo izbran za košarkarja meseca v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. Petindvajsetletni Ljubljančan je marca v povprečju za Dallas Mavericks dosegel 32,5 točke, 10,1 skoka ter 10,1 podaje na tekmo. Dončić je z Dallasom pretekli mesec dosegel 11 zmag na 15 tekmah.

CAMBO-LES-BAINS - Francoz Paul Lapeira je zmagovalec druge etape 63. dirke po Baskiji. Na 160 km dolgi trasi od Iruna do Cambo-les-Bainsa je 23-letnik slavil po sprintu večje skupine. Slovenski as Primož Roglič je v dežju varno prečkal ciljno črto v prvi skupini na 29. mestu. V skupnem seštevku ima deset sekund naskoka pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem in Belgijcem Remcom Evenepoelom.

KRANJ - Nogometaši Rogaške so prvi polfinalisti pokala Pivovarne Union. V Kranju so s 3:2 premagali domači Triglav. Preostali četrtfinalni dvoboji so Gorica - Kalcer Radomlje, Koper - Mura in Ilirija in Beltinci.

PALMA DE MALLORCA - Slovenski jadralec Toni Vodišek je po drugem regatnem dnevu na tekmi svetovnega pokala na Majorki pridobil eno mesto in je zdaj skupno 13. Na pokalu princese Sofie v Palmi de Mallorci je v prvih treh plovih zasedel četrto, tretje in sedmo mesto, v zadnjih dveh pa ni zabeležil rezultata.

BOGOTA - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu turnirja serije WTA 250 v Bogoti z nagradnim skladom 248.485 evrov. Šestindvajsetletna Konjičanka je morala priznati premoč Američanki Hailey Baptiste, ki je slavila s 6:2, 4:6, 6:3 po dveh urah in 13 minutah.

MARIBOR - Sebastijan Škorc ostaja trener odbojkarjev i-Vent Maribora, je objavil štajerski klub na svoji spletni strani. Prav tako v klubu ostajajo tudi njegovi najožji sodelavci, njegov pomočnik Alen Kranjc, kondicijski trener Jure Muršec in trener mlajših kategorij v klubu Filip Leva.

WINNIPEG - Hokejisti Winnipeg Jets so v severnoameriški hokejski ligi NHL doma s 4:3 premagali Los Angeles Kings. Slednje je v vodstvo s 3:2 povedel njihov kapetan Anže Kopitar, ko je plošček poslal v mrežo v 34. minuti druge tretjine po podaji Adriana Kempeja. Kralji so kljub temu izgubili tretjič v nizu, Winipeg pa je končal niz šestih porazov. Cole Perfetti je v 54. minuti dosegel odločilni zadetek za zmago.