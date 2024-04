Pregled - svet, 2. 4. (torek)

GAZA - V izraelskem napadu v Gazi je bilo v ponedeljek med dostavljanjem hrane ubitih sedem humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, ki je posledično začasno prekinila dejavnosti v enklavi. Med ubitimi so bili državljani Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, dvojni državljan ZDA in Kanade ter Palestinec. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je priznal odgovornost Izraela za njihovo smrt, a zatrdil, da je šlo za tragičen incident in nenameren napad. Iz sveta so se vrstile obsodbe in pozivi k preiskavi.

TEHERAN/DAMASK - Iranska predsednik Ebrahim Raisi in vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej sta obsodila ponedeljkov zračni napad na iranski konzulat v sirski prestolnici Damask, za katerim naj bi stal Izrael, in napovedala odgovor. V napadu je po zadnjih podatkih umrlo 13 ljudi, med njimi generala iranske revolucionarne garde. Izrael napada ni komentiral, generalni sekretar ZN Antonio Guterres ga je obsodil, EU pa je pozvala k zadržanosti.

HELSINKI - V streljanju 12-letnega učenca na osnovni šoli v mestu Vantaa na Finskem je umrl eden od njegovih vrstnikov, še dva pa sta huje ranjena. Policija je že pridržala napadalca, ki je prav tako učenec šole, kjer je izvedel napad. Kot je sporočila, se ni upiral aretaciji, motiv za streljanje še preiskujejo.

KAZAN - Dva industrijska obrata v regiji Tatarstan v notranjosti Rusije, ki je od ukrajinske meje oddaljena več kot tisoč kilometrov, sta bila ponoči po navedbah ruskih oblasti tarča napada z droni. Po navedbah virov v Kijevu je šlo za napad ukrajinskih sil na objekte za izdelavo brezpilotnih letalnikov. Ranjenih je bilo 13 ljudi.

HAAG - Odvila se je mednarodna konferenca o pregonu vojnih zločinov v Ukrajini, na kateri so si Kijev in njegovi zavezniki prizadevali zagotoviti, da bi osumljenci vojnih zločinov za svoja dejanja odgovarjali. Udeleženci so tudi odprli register za prijavo škode, ki so jo med vojno utrpeli Ukrajinci. Ti lahko sedaj zahtevajo izplačilo odškodnin.

ISTANBUL - V požaru v stolpnici v Istanbulu je umrlo 29 ljudi. Oblasti so sprožile preiskavo, v povezavi s požarom pa so prijeli pet ljudi. Po prvih ugotovitvah je požar izbruhnil med obnovitvenimi deli v nočnem klubu v kleti 16-nadstropne stanovanjske stolpnice.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je prvič po novembrskem srečanju v živo govoril po telefonu s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. Xi je zahteval odpravo prepovedi izvoza visoke tehnologije, Biden pa je vztrajal, da tehnologije, ki lahko ogrozi nacionalno varnost, na Kitajsko ne bodo izvažali. Glede Tajvana je Biden pozval k umiritvi napetosti, Xi pa odvrnil, da Kitajska ne bo dovolila aktivnosti v podporo neodvisnosti Tajvana.

TALLAHASSEE - Vrhovno sodišče na Floridi je v ponedeljek potrdilo veljavnost zakona, ki v tej zvezni državi prepoveduje umetno prekinitev nosečnosti po 15. tednu, obenem pa je dalo zeleno luč za referendum o tem vprašanju, o katerem bodo volivci na Floridi odločali ob splošnih volitvah novembra letos.

NEW YORK - Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek položil 175 milijonov dolarjev varščine, s čimer se je za zdaj izognil zaplembam premoženja v postopku po civilni tožbi pravosodne ministrice New Yorka Letitie James. Plačilo mu omogoča nadaljevanje pritožbenega postopka na izrečeno kazen.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je imenoval novega poveljnika ruske črnomorske flote, katere ladje so bile tarča vrste ukrajinskih napadov z droni in raketami. Za poveljnika je imenoval viceadmirala Sergeja Pinčuka. Gre za del sprememb v ruski mornarici, v okviru katerih je bil admiral Aleksander Mojsejev marca imenovan za njenega novega vrhovnega poveljnika.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal zakon, ki znižuje starostno mejo za vpoklic dodatnih vojakov s 27 na 25 let, je na svoji spletni strani sporočil ukrajinski parlament. Zakon bo olajšal mobilizacijo in omogočil vpoklic več deset tisoč vojakov.

KAIRO - Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je pred parlamentom prisegel za tretji predsedniški mandat, s katerim bo na oblasti ostal do leta 2030. V nagovoru je obljubil, da bo uresničil želje naroda po izgradnji sodobne in demokratične države. Če si ne bo prizadeval za spremembo ustave, bo to njegov zadnji predsedniški mandat.

PJONGJANG - Severna Koreja je po navedbah južnokorejske vojske proti Vzhodnemu morju izstrelila balistično raketo, ki je preletela okoli 600 kilometrov, preden je padla v morje. Južnokorejska vojska domneva, da je šlo za preizkus rakete srednjega dosega z dosegom najmanj 5500 kilometrov.

WASHINGTON - Skrivnostni havanski sindrom, ki je v zadnjih letih prizadel več ameriških diplomatov, naj bi bil glede na v ponedeljek objavljeno skupno poročilo več medijskih organizacij povezan z enoto ruske obveščevalne službe. V ZDA navedbam v poročilu niso pritrdili, v Rusiji pa so jih označili za neutemeljene obtožbe.

ZERMATT - V strmoglavljenju helikopterja v švicarskih Alpah so umrlo trije ljudje. Pred tem so v snežnem plazu, ki se je v ponedeljek sprožil pri švicarskem smučarskem središču Zermatt, prav tako umrli trije, med njimi 15-letnik iz ZDA. V iskanju trojice je sodelovala velika skupina policistov in reševalcev. Plaz se je sprožil izven označenih in nadzorovanih smučarskih prog.

LIMA - V Peruju je ob preiskavi nepojasnjenega izvora več luksuznih ur znamke Rolex v lasti predsednice države Dine Boluarte v ponedeljek odstopilo šest ministrov. Ob aferi, ki se je je prijelo ime Rolexgate, je najprej odstopil notranji minister Victor Torres, nekaj ur pozneje še ministri za ženska vprašanja, izobraževanje, razvoj podeželja, proizvodnjo in zunanjo trgovino.