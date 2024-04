Razprava in odločanje o noveli zakona o zdravniški službi na eni od prihodnjih sej DZ

Ljubljana, 2. aprila - Poslanci DZ so s 45 glasovi za in nobenim proti prestavili razpravo in odločanje o predlogu novele zakona o zdravniški službi na eno od prihodnjih sej. Za prestavitev so glasovali poslanci koalicijskih strank Svoboda, SD in Levica, ki so jo tudi predlagali. Poslanci opozicijskih SDS in NSi pa so se pri glasovanju vzdržali oziroma bili odsotni.