Pregled - svet, 30. 3. (sobota)

VATIKAN - Čeprav je papež Frančišek v petek v zadnjem hipu odpovedal udeležbo na križevem potu v rimskem Koloseju, je v skladu z napovedmi Vatikana pričakovati, da bo vodil današnjo večerno velikonočno vigilijo, v nedeljo pa velikonočno bogoslužje, po katerem bo podelil blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi). Iz Vatikana so sporočili še, da posebnega razloga za skrb glede papeževega zdravja ni in da je bila petkova odpoved zgolj previdnostni ukrep.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za mandatarja za sestavo nove vlade imenoval dosedanjega podpredsednika vlade in ministra za obrambo Miloša Vučevića, ki je maja lani od Vučića prevzel tudi vodenje vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). 49-letni Vučević je po izobrazbi pravnik, med letoma 2012 in 2022 je bil župan Novega Sada. Nova vlada naj bi bila oblikovana v prihodnjih tednih. Zadnji rok je 90 dni po ustanovni seji parlamenta, ki je bila 6. februarja.

WASHINGTON - ZDA kljub zaskrbljenosti zaradi načrtov Izraela o kopenski ofenzivi na mesto Rafa na jugu Gaze, kamor se je zateklo več kot 1,5 milijona razseljenih Palestincev, še naprej dobavljajo orožje izraelski vojski v vrednosti več milijard dolarjev. Neimenovani uradniki Pentagona in State Departmenta so menili, da politika oblasti v Washingtonu kaže na to, da omejevanja ali prekinitev dobav orožja ne vidijo kot sredstva, s katerim bi ZDA vršile pritisk na Izrael.

GAZA - Izraelska vojska je kljub ponedeljkovi resoluciji Varnostnega sveta ZN s pozivom k takojšnji prekinitvi ognja nadaljevala operacije v Gazi, med drugim na območju bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza, pa tudi na drugih območjih po celotni palestinski enklavi. V stampedu in streljanju med razdeljevanjem humanitarne pomoči v mestu Gaza je bilo pred zoro ubitih pet ljudi, 30 pa ranjenih. V napadih izraelske vojske je bilo od petka popoldne ubitih več deset civilistov.

LARNAKA - Iz pristanišča na Cipru je proti območju Gaze odplula druga ladja s humanitarno pomočjo. Dostavo je - enako kot sredi meseca - znova organizirala španska humanitarna organizacija Open Arms v sodelovanju z ameriško World Central Kitchen. Tokratni paket vsebuje več kot 400 ton osnovnih živil, kot so riž, testenine, moka in zelenjava. Ladjo Jennifer spremljata dva vlačilca, za potovanje do območja Gaze pa naj bi potovala približno 65 ur.

TRIPOLI - V eksploziji na jugu Libanona so bili med patruljiranjem ob izraelsko-libanonski meji ranjeni trije opazovalci v okviru misije Združenih narodov in prevajalec, je sporočila misija ZN v Libanonu (Unifil). Poškodovane so oskrbeli, izvor eksplozije pa še preiskujejo, so dodali, napad na mirovnike pa označili za nesprejemljivega. Po navedbah libanonskih državnih medijev je eksplozijo povzročil izraelski napad z brezpilotnim letalnikom, izraelska vojska te trditve zanika.

DONECK - Ukrajinske oblasti v regiji Doneck na vzhodu države so sporočile, da sta v ruskem obstreljevanju ponoči umrli dve starejši osebi v mestu Krasnogorivka, ki se nahaja neposredno na frontni črti. Ob tem so pozvali civiliste, ki tam še vedno živijo, naj se umaknejo z območja. Več kot polovica regije Doneck je pod nadzorom ruske vojske. Ukrajinska zračna obramba je ob tem ponoči sestrelila devet od 12 dronov, s katerimi je Rusija napadla več območij v regijah Doneck, Odesa, Herson in Dnipropetrovsk.

ARNHEM - V mestu Ede v osrednjem delu Nizozemske se je brez žrtev ali poškodb končala današnja kriza s talci, osumljenca, ki se je po nekaj urah sam predal policiji, pa so prijeli. Pred tem je nepoškodovane izpustil štiri zaposlene v lokalu Petticoat v središču mesta, ki jih je kot talce zajel okoli 5. ure zjutraj, medtem ko so po zabavi čistili lokal. Motiv za dejanje še ni znan, po navedbah policije pa ni bilo znakov, da bi šlo za terorizem.

BRUSELJ - Transparency International EU se je v petek pridružil pozivom Evropskemu parlamentu k takojšnji preiskavi domnevnega ruskega vplivanja na evropske poslance. Direktor TI EU Nick Aiossa je ocenil, da bi lahko šlo za še resnejše obtožbe, kot so bile tiste v aferi Katargate. K nujni razpravi v Evropskem parlamentu na to temo je danes pozvala največja politična skupina Evropska ljudska stranka (EPP), že v petek pa sta k preiskavi pozvali skupini Renew in Zeleni.

VALJEVO - Srbska vojska je dopoldan aktivirala dva lovca tipa MiG-29, potem ko je nad krajem Valjevo na zahodu države na višini 5500 metrov opazila letalnik neznanega izvora. Ta je sicer izginil z radarja, preden sta ga lovca dosegla, so sporočili s srbskega obrambnega ministrstva. Bojni letali sta nato nadaljevali pot, v skladu s predvidenim postopkom preiskali območje in se vrnili v bazo, srbska vojska pa je nadaljevala izvajanje rednega nadzora zračnega prostora.