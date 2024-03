Pregled - šport, 30. 3. (sobota)

ANTALYA - Potem ko sta bili prvi dan kvalifikacij gimnastičnega svetovnega izziva v Antalyi v petek uspešni telovadki Tjaša Kysselef s prvo oceno preskoka ter olimpijka Lucija Hribar s sedmo na dvovišinski bradlji, si je danes finale pritelovadila še Zala Trtnik. Komaj 18-letna Ljubljančanka se je uvrstila v finale na gredi s sedmim dosežkom - 12,950 točke.

NOVO MESTO - Košarkarji Krke so v 25. krogu lige Aba premagali Cedevito Olimpijo z 92:78 (21:19, 51:41, 70:54).

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 28. krogu Prve lige Telemach premagali Koper s 3:2 (2:0).

CELJE - Nogometaši Celja in Aluminija so v 28. krogu Prve lige Telemach igrala neodločeno 2:2 (1:2).

LJUBLJANA - Oliver Bogatinov ni več trener nogometnega prvoligaša Kalcerja Radomelj, je klub danes sporočil na spletni strani. Radomljani so v petek v 28. krogu Prve lige Telemach izgubili v Mariboru z 0:1, na lestvici so zadnji s 24 točkami. Radomlje bosta do nadaljnjega vodila Luka Žinko in Dragan Čadikovski.

NOVO MESTO - Rokometaši Krke so končali nastope v evropskem pokalu. Na današnji povratni tekmi četrtfinala so na domačem terenu izgubili z grškim Olympiakosom z 19:25 (10:10). Grki so bili boljši že na prvi tekmi z 31:26.

OTOČEC - Slovenski predstavniki so drugi dan glavnega namiznoteniškega turnirja Feeder na Otočcu ostali še brez zadnjega igralca. V drugem krogu je izpadel Deni Kožul, ki je moral priznati premoč osmemu nosilcu in 62. igralcu sveta kitajskemu Slovaku Wang Yangu. Ta je bil boljši s 3:0 (2, 8, 5).

LONDON - Tradicionalni veslaški obračun osmercev univerz Oxforda in Cambridga na reki Temzi je danes dobil Cambridge. Zmagala sta tako moška kot ženska posadka te univerze, letošnje dogajanje pa je zaznamovala tudi precej onesnažena reka Temza.

NAIROBI - Svetovni prvak zadnjih dveh sezon Finec Kalle Rovanperä (Toyota) prepričljivo vodi na reliju po Keniji, tretji preizkušnji sezone 2024. Po današnji etapi je še povečal naskok pred tekmeci, pred zadnjim dnem ima tako že več kot dve minuti naskoka.

MIAMI - Američanka Danielle Collins je zmagovalka turnirja serije masters v Miamiju. V finalu je bila boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine s 7:5 in 6:3.

SACRAMENTO - Košarkarji Dallasa so ponoči v severnoameriški ligi NBA zmagali na gostovanju v Sacramentu s 107:103 ter potrdili šesto mesto na vzhodu, ki neposredno vodi v končnico. Za Dallas je bila to 10. zmaga na zadnjih 11 tekmah. S trojko je tekmo odločil Dante Exum 27 sekund pred koncem, Luka Dončić pa je z zadetim prostim mestom postavil končni izid.