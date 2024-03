Hrvaške stranke pred volitvami obljubljajo tudi višje plače in pokojnine

Zagreb, 29. marca - Stranke na Hrvaškem morajo danes do polnoči državni volilni komisiji (DIP) predati kandidatne liste za parlamentarne volitve 17. aprila. Petodstotni prag bi po zadnjih javnomnenjskih anketah prestopilo pet strank. V ospredju programov strank so med drugim višje plače in pokojnine, stanovanja in demografsko vprašanje.