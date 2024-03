Opozicija na Hrvaškem pozdravila napoved skorajšnjih parlamentarnih volitev

Zagreb, 5. marca - Opozicijske stranke na Hrvaškem so pozdravile napoved premierja in predsednika vladajoče stranke HDZ Andreja Plenkovića, da bodo parlamentarne volitve potekale pred junijskimi evropskimi volitvami. Plenkovićevo odločitev so označile za rezultat februarskih protivladnih protestov in sporočile, da so na volitve pripravljene.