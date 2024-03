Parlamentarne volitve na Hrvaškem bodo spomladi

Zagreb, 4. marca - Hrvaški premier in predsednik vladajoče HDZ Andrej Plenković je danes razkril, da bodo parlamentarne volitve na Hrvaškem potekale spomladi. Napovedal je namreč, da bodo najkasneje do 22. marca razpustili sabor, predsednik države Zoran Milanović pa mora nato v 30 do 60 dneh razpisati volitve. To pomeni, da bi te lahko potekale aprila ali maja.