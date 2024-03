Na Filipinih veliki petek tradicionalno obeležili s križanji in bičanjem

Manila, 29. marca - Na Filipinih so se na današnji dan spomnili trpljenja in smrti Jezusa Kristusa, pri čemer so na lesene križe pribili več kot deset spokornikov, drugi pa so se sami do krvi bičali po hrbtu. V otoški državi, kjer je več kot 80 odstotkov prebivalstva katoliške vere, s tovrstnimi obredi tradicionalno obeležijo veliki petek.