Ljubljana, 29. marca - V sklopu pričakovanja velike noči katoličani in evangeličani danes obeležujejo veliki petek, ko je po zapisih iz Svetega pisma Jezus trpel in umrl na križu. V Cerkvi je to edini dan v letu, ko ni maš, v Evangeličanski cerkvi pa ta dan poteka osrednje velikonočno bogoslužje.