Na Filipinih tradicionalno križanje spokornikov na veliki petek

Manila, 7. aprila - Na Filipinih s pretežno katoliškim prebivalstvom so danes ob velikem petku prvič po izbruhu pandemije covida-19 tradicionalno križali spokornike. Hkrati so se številni sami bičali po hrbtu, s čimer se na Filipinih vsako leto spomnijo trpljenja in smrti Jezusa Kristusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.