Poslanci zavrnili nadaljnjo obravnavo predloga zakona o paliativni in hospic oskrbi

Ljubljana, 28. marca - Poslanci so z 32 glasovi za in 45 proti izglasovali, da predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Proti predlogu zakona so glasovali v Svobodi in Levici. Večina poslancev SD se je vzdržala. Predlog so podprli v opozicijskih strankah SDS, NSi ter nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.