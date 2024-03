Za zdaj podporo predlogu zakona o paliativni oskrbi odrekli v Svobodi in Levici

Ljubljana, 27. marca - Poslanci opravljajo splošno razpravo o predlogu zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki ga je oktobra vložila SDS. V Svobodi in Levici so ocenili, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. V SD so pristojno ministrstvo pozvali, naj predlog uskladi za širšo družbeno podporo. V NSi so napovedali, da bodo predlog zakona podprli.