SDS vložila predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi

Ljubljana, 17. oktobra - SDS je vložila predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki določa organizacijo, vzpostavitev mreže in financiranje paliativne in hospic oskrbe v Sloveniji. Po predlogu se paliativna oskrba s storitvami medicinskih ukrepov, zdravstvene nege in psihosocialne podpore vključi v obvezno zdravstveno zavarovane, je pojasnila poslanka Alenka Jeraj.