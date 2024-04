V SD potrdili kandidatno listo in program za evropske volitve

Ljubljana, 25. aprila - Delegati SD so na digitalni volilni konvenciji potrdili kandidatno listo in program za evropske volitve. Nosilec liste je aktualni evropski poslanec Matjaž Nemec, evropski poslanec Milan Brglez pa jo zaključuje. Na listi je tudi minister Aleksander Jevšek, ministrici Tanja Fajon in Andreja Katič se v tekmo za evropski parlament ne bosta podali.