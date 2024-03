Pregled - šport, 27. 3. (sreda)

SACRAMENTO - Slovenski zvezdnik košarkarske lige NBA Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks pokazal novo izjemno predstavo. Čeprav je bil Slovenec vprašljiv za tekmo v Kaliforniji, je z 28 točkami popeljal teksaško ekipo do pete zaporedne zmage. Dallas je Sacramento Kings visoko premagal s 132:96, Dončić pa je zgolj v prvem polčasu dosegel 26 točk.

ROESELARE - Ameriški kolesar Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec dirke skozi Flandrijo, ki spada v svetovno serijo. Na trasi od Roeselareja do Waregema (188,7 km) je bil najboljši iz manjše skupine po samostojnem napadu v zadnjih sedmih kilometrih. Dirko po poljih Flandrije je sicer zaznamoval grd padec večjega števila kolesarjev. Huje jo je skupil belgijski as Wout Van Aert, ki ima zlomljeno ključnico in več reber, tako da bo zagotovo izpustil dirke po Flandriji, Paris-Roubaix in Amstel Gold.

LJUBLJANA - Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji so na novinarski konferenci v Ljubljani predstavili traso jubilejne 30. izdaje slovenske pentlje. Kolesarje med drugim čaka kraljevska etapa z vzponom na Krvavec, dirka pa se bo začela z etapo od Murske Sobote do Ormoža, ki bo prečkala tri sosednje države. Boj za zeleno majico vodilnega na slovenski pentlji bo na sporedu med 12. in 16. junijem, znova pa bo dirka del poklicne serije Mednarodne kolesarske zveze Uci Pro.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so na tretji tekmi četrtfinala 1. DOL za moške premagali Krko s 3:0 in se z 2:1 v zmagah prebili v polfinale. Pred Ljubljančani so si nastop med četverico priborili tudi odbojkarji Calcita Volleyja, i-Vent Maribora in Panvite Pomgrada.

BEOGRAD - Najboljši teniški igralec na svetu Novak Đoković se je razšel s hrvaškim trenerjem Goranom Ivaniševićem. Šestintridesetletni srbski zvezdnik je preko družbenih omrežij sporočil, da je po skoraj šestih letih končal sodelovanje z Ivaniševićem, nekdanjim zmagovalcem Wimbledona. V tem obdobju je Đoković postal najboljši na svetu.

NEW YORK - V severnoameriški hokejski ligi NHL potekajo boji za uvrstitev v končnico. Redni del sezone se bo sklenil 18. aprila. Hokejisti Los Angeles Kings, ki so imeli prost večer, so ohranili minimalno prednost v boju za najboljše izhodišče pred neposrednimi tekmeci iz pacifiške skupine, Vegas Golden Knights. Ti so izgubili proti Nashvillu.