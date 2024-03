Pregled - svet, 27. 3. (sreda)

KIJEV/MOSKVA - Ruski napadi v Ukrajini so terjali najmanj tri smrtne žrtve. V ruskem napadu z brezpilotnikom na vas v ukrajinski regiji Herson je bila ubita ženska, še ena oseba je umrla v južnem mestu Nikopol. O žrtvah poročajo tudi iz regije Harkov, kjer je bil ubit en človek, ranjenih pa najmanj 18. V mestu Harkov so ruska letala prvič od začetka vojne odvrgla bombe, ki so uničile več stavb. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes po napadih pozval zaveznice k pospešitvi dostave bojnih letal in sistemov zračne obrambe.

GAZA - Izrael še naprej kljubuje v ponedeljek sprejeti resoluciji Varnostnega sveta ZN z zahtevo po takojšnji prekinitvi v Gazi. Ponoči so tako izraelske sile nadaljevale silovito obstreljevanje vzdolž celotnega ozemlja oblegane palestinske enklave in ubile najmanj 66 ljudi. Izraelski vojaki še naprej oblegajo bolnišnico Al Šifa v mestu Gaza, o smrtnih žrtvah lokalne zdravstvene oblasti poročajo tudi iz mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze.

BEJRUT - Izraelska letala so ponoči izvedla napad na jugu Libanona, v katerem je bilo ubitih sedem ljudi. Izraelska vojska je potrdila napad na "teroristične" tarče, po navedbah oborožene skupine Džama Islamija pa je bil tarča napada njihov center nujne pomoči, pri čemer je bilo ubitih več reševalcev. V povračilnem napadu šiitske oborožene skupine Hezbolah z več kot 30 raketami je bila na severu Izraela ubita ena oseba.

PARIZ/STRASBOURG - Odbor za politične zadeve in demokracijo Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) je priporočil sprejem Kosova v Svet Evrope. O mnenju odbora naj bi parlamentarna skupščina razpravljala in glasovala na plenarnem zasedanju 18. aprila, končno odločitev o sprejemu pa bo sprejel Odbor ministrov SE. Namestnik kosovskega zunanjega ministra Kreshnik Ahmeti je ocenil, da bi lahko država postala članica predvidoma maja letos. Temu sicer nasprotuje Srbija.

BRUSELJ - V Evropsko unijo se je leta 2022 priselilo 5,1 milijona ljudi iz držav, ki niso del unije, še 1,5 milijona ljudi pa se je preselilo iz ene članice EU v drugo, piše v poročilu Eurostata. Hkrati se je leta 2022 okoli milijon ljudi izselilo iz EU. Število ljudi, ki se je leta 2022 v EU priselilo iz držav, ki niso članice, se je tako v primerjavi z letom 2021 več kot podvojilo. Medtem pa je število prebivalcev EU, ki so se izselili v države izven unije, ostalo nespremenjeno v primerjavi z letom 2021.

PARIZ - Gospodinjstva po svetu so leta 2022 vsak dan zavrgla vsaj milijardo obrokov, opozarjajo Združeni narodi, ki so podatek označili za globalno tragedijo. V najnovejšem poročilu o zavrženi hrani so zapisali, da so gospodinjstva in podjetja v času, ko skoraj 800 milijonov ljudi trpi za lakoto, zavrgla za več kot tisoč milijard dolarjev hrane.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila tri pobude za krepitev sodelovanja med visokošolskimi ustanovami s ciljem priprave evropske diplome. Slednja bi koristila študentom in visokošolski skupnosti, saj bi spodbudila učno mobilnost v EU, spretnosti študentov, zadovoljila povpraševanje na trgu dela in okrepila evropsko konkurenčnost. Tri pobude komisije obravnavajo pravne in upravne ovire za partnerske univerze, ki vzpostavljajo konkurenčne skupne študijske programe na dodiplomski, magistrski oziroma doktorski ravni. Ob tem pa pobude v celoti spoštujejo pristojnosti držav članic in regionalnih vlad na področju visokošolskega izobraževanja.

BALTIMORE - Poveljnik policije v ameriški zvezni državi Maryland je sinoči obvestil medije, da so za pokojne razglasili šest ljudi, ki ostajajo pogrešani, potem ko se je v torek po trku tovorne ladje v nosilni steber porušil most Francis Scott Key. Iskanje njihovih trupel se po prekinitvi nadaljuje. Posledice nesreče zaradi motenj v prometu in dobavnih verigah bodo v času obnove mostu po ocenah strokovnjakov velike, saj je Baltimore eno največjih pristanišč v ZDA.

BRUSELJ - Kmetijski ministri članic EU so se v torek strinjali, da je bil pri sprejemanju ukrepov za naslovitev izzivov evropskega kmetijstva narejen napredek, vendar pa delo še ni končano, je sporočil belgijski minister David Clarinval. Pristojni evropski komisar Janusz Wojciechowski je med drugim napovedal pripravo predloga za pravičnejše cene za kmete. Zagotovil je tudi, da se želijo izogniti dražjim cenam hrane za potrošnike.

ŽENEVA - V zadnjem desetletju je na poti umrlo več kot 63.000 migrantov, ta številka pa pospešeno narašča, opozarja Mednarodna organizacija za migracije (IOM), ki deluje pod okriljem ZN. Kot navajajo avtorji v torek objavljenega poročila, gre le za zabeležene smrti, ki da odražajo zgolj delček dejanskega števila preminulih, zato pozivajo k oblikovanju varnih migracijskih poti. Ob tem kar dve tretjini umrlih in pogrešanih prebežnikov ostaja neidentificiranih.

LEIPZIG - V nesreči avtobusa prevoznika Flixbus na avtocesti v bližini Leipziga na vzhodu Nemčije je umrlo najmanj pet ljudi, še več pa jih je poškodovanih. Avtobus je iz za zdaj neznanega razloga zapeljal z avtoceste A9 in se prevrnil na bok. Avtocesta je bila več ur zaprta v obe smeri.

KIJEV - Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da so v Kijevu in Odesi aretirali dve osebi, osumljeni, da sta ruska agenta. Moskvi naj bi posredovala informacije o lokaciji občutljivih vojaških ciljev. Oba sta obtožena sodelovanja z okupatorjem, grozi pa jima dosmrtna zaporna kazen.

ZAGREB - Nekdanji lastnik hrvaškega koncerna Agrokor Ivica Todorić je v torek sporočil, da se umika iz predvolilne tekme za hrvaški sabor, potem ko je februarja ob ustanovitvi svoje nove stranke napovedal, da bo sodeloval na parlamentarnih volitvah in se potegoval za položaj premierja.

BERLIN - Nemški bruto domači proizvod (BDP) se bo letos okrepil le za 0,1 odstotka, v najnovejši napovedi ocenjujejo vodilni nemški ekonomski inštituti: inštitut IfW, münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo ter inštituti DIW iz Berlina, IWH iz Halleja in RWI iz Essna. Še jeseni so pričakovali, da se bo nemški BDP okrepil za 1,3 odstotka. Kot ugotavljajo inštituti, nemško gospodarstvo kaže znake ciklične in strukturne šibkosti.

BUDIMPEŠTA - Na tisoče Madžarov je zaradi obtožb o korupciji v torek zvečer protestiralo proti vladi premierja Viktorja Orbana. K demonstracijam je pozval nekdanji sodelavec Orbanove stranke Fidesz Peter Magyar, ki je pred tem objavil zvočni posnetek, ki naj bi razkrival nepravilnosti v ravnanju članov vlade. V središču pogovora, ki ga je Magyar tajno posnel januarja lani, je primer nekdanjega državnega sekretarja Pala Völnerja, ki mu očitajo prejemanje podkupnine.

FRANKFURT - Nemški letalski prevoznik Lufthansa in sindikat Verdi sta po tridnevni mediaciji, ki je sledila večtedenskim pogajanjem, dosegla dogovor o kolektivni pogodbi za okoli 25.000 članov letališkega osebja, ki prinaša tudi zvišanje plač. Podrobnosti bodo razkrili v četrtek, so pa poudarili, da stavke med velikonočnimi prazniki ne bo.